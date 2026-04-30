お皿においておくだけ！長ねぎ【画像で見る】リボベジに向いている長ねぎの選び方野菜の切れ端を再生させて、もう一度野菜を楽しむ「リボベジ」。「リボーンベジタブル」の略でいつもなら捨ててしまう部分をいかして、お財布にも環境にも◎今回は園芸に詳しくなくても育てやすい、「長ねぎ」栽培のコツをご紹介します。そらべジガーデンハックさん教えてくれたのは…▷そらべジガーデンハックさん東京農業大学卒業後、園芸の