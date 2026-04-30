アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、PK判定が取り消されたことへの不満を露わにした。29日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）準決勝ファーストレグが29日に行われ、アーセナルはアトレティコ・マドリードと対戦。44分にヴィクトル・ギェケレシュがPKを決めて先制したものの、56分にPKからフリアン・アルバレスに得点を許し、1−1のドローに終わった。この試合では78分に