豊田通商 [東証Ｐ] が4月30日後場(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比2.2％増の3705億円になり、従来予想の3600億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。27年3月期も前期比8.0％増の4000億円に伸びを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を116円→120円(前の期は105円)に増額し、今期も前期比5円増の125円に