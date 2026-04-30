竹本容器 [東証Ｓ] が4月30日後場(15:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比15.2％増の2.8億円に伸びたが、1-6月期(上期)計画の6.2億円に対する進捗率は45.3％となり、5年平均の48.3％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.1％→7.8％に改善した。 株探ニュース