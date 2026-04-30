平和不動産 [東証Ｐ] が4月30日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比11.4％増の129億円になり、27年3月期は前期比0.2％増の130億円とほぼ横ばいを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を97円→98円(前の期は1→2の株式分割前で172円)に増額し、今期も前期比5円増の103円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q