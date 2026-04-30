ミスミグループ本社 [東証Ｐ] が4月30日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比1.6％減の490億円になったが、27年3月期は前期比13.9％増の559億円に拡大を見込み、5期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を44.06円→52.98円(前の期は43.21円)に増額し、今期も52.98円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経