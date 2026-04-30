共同印刷 [東証Ｐ] が4月30日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の32.5億円→27億円(前の期は27.4億円)に16.9％下方修正し、一転して1.7％減益見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の38.5億円→39.5億円(前の期は33.1億円)に2.6％上方修正し、増益率が16.3％増→19.3％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10