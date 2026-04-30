佐田建設 [東証Ｓ] が4月30日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の10.8億円→17.1億円(前の期は9.6億円)に58.8％上方修正し、増益率が11.7％増→77.4％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の6億円→12.4億円(前年同期は6.9億円)に2.0倍増額し、一転して78.2％増益計算になる。 株探ニュ