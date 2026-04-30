アビックス [東証Ｓ] が4月30日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の2.8億円→2.2億円(前の期は2.2億円)に20.3％下方修正し、増益率が25.4％増→横ばいに縮小する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の2.2億円→2.3億円(前の期は1.8億円)に4.4％上方修正し、増益率が24.9％増→30.4％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した下方