30日15時現在の日経平均株価は前営業日比729.60円（-1.22％）安の5万9187.86円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は374、値下がりは1166、変わらずは28と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は354.8円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が90.51円、ＳＢＧ が78.84円、フジクラ が61.55円、コナミＧ が31.85円と続いている。 プラス寄与度トップはＴＤＫ