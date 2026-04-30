中国メディアの荔枝新聞によると、湖南省衡陽市で17日、高速道路の監視カメラに「常軌を逸した」一幕が記録されていた。同省のハイウェイパトロールが明らかにしたところによると、電気自動車（EV）が「電欠」となったため、車から降りた運転者が道路沿いの監視カメラの電源にケーブルをつないで充電を試みたという。その様子を発見したハイウェイパトロール隊員が運転者に厳重注意し、漏電や感電などの危険性を警告した上で