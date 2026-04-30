バスケットボール男子日本代表の富樫勇樹（32）がプロデュースするスポーツと音楽の祭典「UNAVERAGEFES.」を7月20日に横浜BUNTAIで開催することになった。24年にスタートして3回目となり、今回は初めて祝日に実施する。日本を代表するトップアスリートと豪華アーティストが共演するイベントで出演者については順次発表する。富樫は「競技の枠を超えたトップ選手たちが結集して、来場者の方と一緒にアクティビティーを体験