お笑いコンビ「次長課長」の河本準一（51）が30日、自身のXを更新。占い師の細木数子さんからコンビ名の改名を提案されていたことを明かした。女優・戸田恵梨香が主演を務め、細木さんの半生を描いたNetflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」が27日から配信スタート。好評を博している。これを受け、河本は「細木先生の作品、地獄に落ちるわよ実は、次長課長もその時に出てました」とし、「細木先生から言われた言葉は、改名して