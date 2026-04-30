仏俳優ジャン・レノ（77）がフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に出演。来日して最初に食べたものについて語った。レギュラーの「平成ノブシコブシ」吉村崇から「来日されて一発目に食べたものなんなのかって」と話題を振られたジャン・レノ。「お寿司をいただきました」と答えた。「お寿司で好きなところは自分で選ばなくていいところ」だと補足し「シェフの方が選んでくださるのでそこが好きです」と説明し