王国復活へ、教室や「若の里杯」地元大会開催も初代若乃花ら６人の横綱を輩出した相撲どころ・青森が危機を迎えている。昨年は大相撲で１８８３年（明治１６年）から続く県勢の幕内在位記録が途切れる寸前となり、５月の夏場所の番付も幕内は１人のままだ。競技人口の減少も逆風になる中、裾野拡大の取り組みが広がる。（青森支局平田健人、菅崚乃介）「（記録を）絶やさないように頑張りたい」。昨秋の九州場所の番付で青森