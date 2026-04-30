Image: Amazon 文明の利器から離れなくても、それはそれでいい。日常から離れてゆっくりと自然を楽しむ。いいですよね。キャンプやピクニックって。でも、別に完全に文明離れする義務はないわけで。たとえば今なら、ポータブル電源があれば、より快適で身近になりますし、持って行くアイテムたちの幅も広がりますよね。でも、ポタ電って高いしなぁ…ってあるじゃないですか。いいタイミング