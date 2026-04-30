氷川きよしの活動再開後初となる座長公演『氷川きよし特別公演 2026』が、6月30日にWOWOWで放送・配信されることが決定した。『氷川きよし特別公演 2026』放送・配信されるのは、1月から4月にかけて全国4都市で開催された同公演のうち、2月5日に東京・明治座で行われた公演の模様。第一部は、氷川のヒット曲「白雲の城」をモチーフにした芝居『白雲の城』。戦国時代を舞台に、戦嫌いでのんびりした性格の城主の弟・荒木吉継を、氷