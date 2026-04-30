「今さら聞けない」バイクに関するさまざまな疑問や不安に、バイクライターがやさしく回答する本連載。今回は、「修理」に関するお悩みです。最近のバイク屋は修理をしてくれない(男性/54歳)○バイクの修理を断られる理由バイクが故障したらプロが直してくれるはず……と考えるのも当然ですが、最近は『修理を断られた』という「修理難民」も増えています。これはバイクショップの腕が落ちたとか、意地悪をしているわけではなく、