【モデルプレス＝2026/04/30】俳優の秋野暢子が4月29日、自身のInstagramを更新。彩りが綺麗な手料理のショットを公開した。【写真】69歳ベテラン女優「おしゃれ」鶏モモ肉のステーキ・生ハムで巻いたトマトなど手料理4品公開◆秋野暢子、手料理4品披露秋野は4品の手料理のショットを投稿。「鶏モモ肉のステーキ 甘辛タレで」「トマトを生ハムで巻き巻き。マヨネーズとゴマダレのソース 粉チーズとパセリをパラパラ」「はんぺんと