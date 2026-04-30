球団公式Xが公開米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地エンゼルス戦に「3番・一塁」で先発出場。2打数無安打ながら3四球で出塁し、チームの3-2サヨナラ勝ちに貢献した。試合後、球団公式SNSで公開された1枚にはシカゴのファンから続々と反響が寄せられた。気合十分のポーズで決めた。試合後、次戦に向けて敵地へ移動する選手たち。サングラスをかけた村上は、カメラを向けられると口