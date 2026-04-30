5月3日に京都芝3200メートルで決戦5月3日に行われる中央競馬のG1天皇賞・春（京都芝3200メートル）の出走馬と枠順が30日、JRAから発表された。出走を予定していた重賞勝ち馬の名がなく、ファンからは落胆の声が上がっている。今年の天皇賞・春は15頭立てとなった。昨年のダービー馬で、前走はG1大阪杯を制したクロワデュノール（牡4、斉藤崇）は4枠7番。武豊騎乗のアドマイヤテラ（牡5、友道）は2枠3番、昨年覇者のヘデント