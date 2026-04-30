スタジオは「おーっ」「えーっ」の連続、2026年4月30日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は中国で開発中の最新人型ロボットがスタジオに登場、驚異的なパフォーマンスを披露した時の驚きだ。あの滑らかなカンフーを披露した話題のロボット番組に登場したのは、中国の人型ロボット開発の一線を走る例としてUnitree「G1」である。2026年の春節特別番組でカンフーを披露、人間の動きと変わらないパフォーマンスが話