百十四銀行 百十四銀行（高松市）は4月28日、香川県が募集している「かがわで働こう！奨学金返還支援制度」に登録したと発表しました。この制度は、香川県が県内の企業に呼びかけ、就職した若者の奨学金返還を支援する仕組みです。 内定前に認定を受けた支援対象の学生が、大学などを卒業して3年以内に登録企業に就職し県内出身者は3年、県外出身者は5年勤務することを条件に、最大192万円まで奨学金の返還を支援します。支