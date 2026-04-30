10月より上演されるミュージカル『RENT』より、キャストが発表された。マーク役を鈴木福、ロジャー役を木原瑠生、THE RAMPAGE・RIKUが務める。【写真】鈴木福、あのから「殴りがいがある」評価に「喜んでいいのか」苦笑い本作は、1996年の初演以来、ブロードウェイで12年4ヵ月のロングラン、さらに世界40ヵ国以上で各国語版の上演、そして、2006年には映画化もされ、日本のみならず、世界中で愛され続ける作品。2008年に初演の