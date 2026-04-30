◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）枠順確定＝４月３０日、美浦トレセン出走馬１５頭の枠順が４月３０日午後、決定した。３度目のＧ１挑戦となるホーエリート（牝５歳、美浦・田島俊明厩舎、父ルーラーシップ）は、過去３勝の８枠１４番に決定。田島調教師は「理想は内枠でしたが、決められた枠で頑張ってもらうしかないですね。１８頭立てというわけではないですから」と厳しい８枠に