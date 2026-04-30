Ｂ２ベルテックス静岡は３０日、松永康太社長（４２）と森高大ヘッドコーチ（３６）、加納誠也主将（３７）が静岡市役所を表敬訪問し、難波喬司市長（６９）にシーズン終了を報告した。今季は「Ｂ２優勝」を目標に掲げたものの、１５勝４５敗で西地区最下位と低迷。Ｂ２参入３シーズン目で初めてプレーオフ進出を逃した松永社長は「もう一度、チームを見つめ直したい」と、来季への巻き返しを誓った。すでに、気持ちは新たなシ