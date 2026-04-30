◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）枠順確定＝４月３０日、美浦トレセン出走馬１５頭の枠順が４月３０日午後、決定した。キャリア３２戦目でＧ１に初挑戦するマイネルカンパーナ（牡６歳、美浦・青木孝文厩舎、父ゴールドシップ）は、過去６勝の６枠１０番に決まった。青木調教師は「もう少し内が良かったのが本音」と明かしてから、「スムーズに位置取りができればどこでもいいですし