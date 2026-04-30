西日本シティ銀行は３０日、同行職員が個人のＳＮＳ上に顧客名や個人情報などが映り込んだ動画や画像を投稿したことを公式サイトなどで謝罪した。数日前からインターネット上で拡散されている該当動画や画像には、同行支店内で、女性職員がＳＮＳアプリ「ＢｅＲｅａｌ．」を用いて、他の職員や執務室内の様子を投稿。映り込んでいるホワイトボードには、顧客の氏名や業務目標などの数字が記載されており、情報漏えいや不適切な