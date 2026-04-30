兵庫の川原正一騎手（６７）＝兵庫騎手会＝は４月３０日の園田競馬７Ｒ（サラ系４歳上Ｃ２、ダート１４００メートル）でメイショウマゴイチ（牡５歳、園田・森沢友貴厩舎、父エピファネイア）に騎乗して１着となり、１９７６年４月２８日にデビューして以来、地方＆ＪＲＡ通算３万５７９１戦目で通算６０００勝（地方５９２７勝、ＪＲＡ７３勝）を達成した。「追って甘いところがあったので勝てるとは思わなかった」と晴れやか