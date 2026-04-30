｢東京ばな奈ワールド」と「ちいかわ」がコラボレーションした「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ」の単品販売スタート！キラキラした瞳の「ちいかわ」たちの、コラボ限定のオリジナルイラストを使用したデザインです☆ 東京ばな奈ワールド「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ」 価格：1,350円（税込）発売日：2026年5月7日(木)販売店舗：常設店舗：東京ばな奈s、銀のぶどう ‐SWEETS GATE TOKYO‐（JR東京駅 八