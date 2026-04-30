アメリカのトランプ大統領は29日、ドイツに駐留するアメリカ軍の削減を検討していると表明しました。トランプ大統領は29日、SNSで「ドイツに駐留するアメリカ軍の削減について検討している」と表明しました。近く結論を出すとしています。トランプ氏は、ドイツのメルツ首相がイランへの軍事作戦について批判的なことに不満を募らせていました。トランプ氏は28日もSNSで「メルツ氏はイランが核兵器を保有してもかまわないと考えてい