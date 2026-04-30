お笑いタレントの平野ノラ（47）が29日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。お笑いタレントのふかわりょう（51）について話した。25歳であきらめかけたお笑いの道に31歳で戻ることを決断したという平野。パーソナリティーでタレントの大沢あかねから「戻ろうと思ったきっかけのひとつに事務所の先輩のふかわりょうさんにアドバイスをいただいたという」と声が上がった。これに対し、平