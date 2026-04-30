「株式会社嵐」の代表取締役社長の四宮隆史氏が28日、自身のXで5月31日に行われる「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」の生配信について、注意喚起しました。【映像】“We are ARASHI”に関するお知らせ四宮氏は「2026年5月31日の“We are ARASHI”の生配信について、ホテル、商業施設、飲食店等にて、無断かつ有料でライブビューイングを行おうとしている法人、個人が散見されますが、これらの行為は全て公衆伝達権（