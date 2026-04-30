嵐の二宮和也（42）が、29日放送のTBS系特番「6SixTONES」に出演。30歳で決めた方向性について語った。SixTONES〓地優吾は、共演した同局系「ブラックペアン」での二宮について「全然俳優仕事とかもやったことないじゃん。経験値でいっても。そういうときに『ブラックペアン』で一緒になって。マジで怖かった。渡海先生（二宮の役名）が、本当に下手したら殺されるって思うぐらい圧力を感じたっていうか」と圧倒されたことを明かし