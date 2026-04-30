暴力団組織から脱退することを妨害したとして指定暴力団二代目親和会の幹部の男（59）に対して警察は妨害行為の中止命令を通達しました。 【写真を見る】暴力団幹部の男（59）に対し脱退妨害行為の中止命令「やめたら、香川でおれんようになるんぞ」などと組員の脱退を妨害 組員の男（32）から「やめたいけど、やめさせてくれない」といった内容の相談が警察に寄せられたことがきっかけでした。 「今は時期が違うだろ」などと