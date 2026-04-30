YouTubeは、ゴールデンウィーク期間中の5月1日から5月7日までの7日間、テレビ画面での視聴を想定した特別企画『YouTube おちゃのま お笑い WEEK』を開催することを発表した。 本企画は、昨年好評を博した「YouTube おちゃのまスペシャル」をテーマ別にシリーズ化した第一弾。お笑いをテーマとする人気の7チャンネルが参加し、期間中は毎日ゴールデンタイムに本企画のために撮り下ろされ