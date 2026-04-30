マンチェスター・ユナイテッドが、今夏の移籍市場でアストン・ヴィラ所属のイングランド代表MFモーガン・ロジャーズを最優先ターゲットに据えたようだ。『La Gazzetta dello Sport』によると、ユナイテッドは攻撃的MFの補強候補として23歳の同選手を「ドリームターゲット」と位置付けているという。移籍金は最低でも8600万ポンド（約185億円）に達するとみられるが、欧州大会復帰を目指すクラブは、将来的な中核として巨額投資も辞