フランス俳優のジャン・レノ（77）がフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に生出演。日本の好きな場所について語った。5月から開演の自叙伝的ひとり舞台「らくだ」の初演を日本で行うほど、日本が大好きだというジャン・レノ。レギュラーの大久保佳代子から「日本の中で好きな街とか、場所ありますか？」と質問が。「京都大好きです」と答えた。MCの「バナナマン」設楽統から「どういった所がお好きですか？」