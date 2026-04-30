テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が29日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）に次にブレークすると思うほど「バカ面白い」と絶賛する元アスリートを明かした「これ、いろんな会議で言っているんですけど」としつつ、「元卓球選手で解説者の平野早矢香さんっていう人がいて。本当にバカ面白い」と実