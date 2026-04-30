大阪・心斎橋PARCOに国内2店舗目となるジョーダンストア「WORLD OF FLIGHT OSAKA」が、あす5月1日にオープンする。4月30日に内覧会が行われ、世界初登場となるアイテムなどが披露された。【写真】注目…「JORDAN BRAND ×（C）SAINT Mxxxxxx（TIME）CAPSULE」コレクション「WORLD OF FLIGHT」は、マイケルジョーダンの「ジョーダン ブランド」に特化したショップで、日本では東京・渋谷に続いて2店舗目となる。御堂筋に面する