イギリス・ロンドンで29日、2人のユダヤ人男性が刺され、重傷を負う事件が起きました。警察は男を逮捕し反ユダヤ主義に基づいた犯行か捜査を進めています。事件がおきたのは、ロンドン北部のユダヤ人街で男に刃物で襲われた男性2人が重傷をおいました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、ソマリア生まれイギリス国籍の45歳の男で、警察は、テロ事件として捜査を進めています。イスラエルのパレスチナ自治区ガザ地区への攻撃以降、ロ