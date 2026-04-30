◇女子ゴルフツアーNTTドコモビジネス・レディース第1日（2026年4月30日千葉県・浜野ゴルフクラブ＝6704ヤード、パー72）メジャーのシェブロン選手権から帰国初戦となった神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）が最終9番でイーグルを決めるなど4アンダー、68でホールアウトした。帰国直後の試合で時差ぼけの影響などが心配されたが「特にそこまではなく、もちろんだるい感じはあるんですけど、眠たさは全くなく、多少だる