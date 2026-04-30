トランプ大統領が出席した夕食会会場の近くで起きた銃撃事件で、司法省は、逮捕された男が犯行直前に自らを撮影した写真を公開しました。【映像】銃やナイフなどの武器を身に着けた犯行直前の容疑者写真には、赤いネクタイの男が銃やナイフなど複数の武器を身に着けて、鏡の前に立っている様子が写っています。男は、トランプ大統領が出席した夕食会会場近くで銃撃事件を起こし逮捕されたコール・アレン容疑者で、司法省が29日