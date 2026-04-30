東京・福生市で少年がハンマーで殴られるなどした事件で、逃走している男が殺人未遂容疑で公開手配されました。男の母親は「名乗り出てきてほしい」と話しました。【映像】逃走中の高林容疑者（実際の映像）公開手配された高林輝行容疑者（44）はきのう、福生市加美平で17歳の少年をハンマーのようなもので殴り、殺害しようとした疑いがもたれています。警視庁によりますと自宅に戻った高林容疑者は駆けつけた警察官にスプレ