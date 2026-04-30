女性副検事の不起訴は不当と検察審査会に申し立て部下への準強制性交罪に問われた大阪地検の元検事正・北川健太郎被告（６６）の捜査を巡り、被害者の女性検事を中傷したとする名誉毀損（きそん）などの疑いについて女性副検事を不起訴にしたのは不当だとして、女性検事が３０日、大阪第２検察審査会に審査を申し立てた。女性検事は、女性副検事が「虚偽告訴」と職場で言いふらしたなどとして名誉毀損容疑などで告訴・告発。大