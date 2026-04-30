フリーアナウンサー神田愛花（45）が30日、MCを務めるフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。飛行機や新幹線で通路側を選ばない理由を語った。番組で出演者が「嫌いなもの」についてトーク。神田は自身の苦手なものについて「飛行機や新幹線の通路側の席」と明かすと、「距離にもよるんですけど。長距離のフライトに乗ってる時にお手洗いに行きたくなるから通路側に座ったんですけど、痴漢に遭った