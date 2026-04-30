女優の佐伯日菜子（49）と、元夫で2014年に亡くなったサッカー元日本代表MF奥大介さんの長女である女優の成海花音（23）が30日、インスタグラムを更新。芸名の改名を発表した。成海は「このたび、長くお世話になったヴィヴィアンを退所することになりました」と、所属した芸能事務所の退所を報告。「高校生の頃から、自分でも想像しなかった沢山の経験と、景色を見せていただきました。あの時間があったからこその今だと思っていま