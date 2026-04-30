前ＤｅＮＡで米独立リーグ、ロングアイランド・ダックスのトレバー・バウアー投手（３５）が、メジャー復帰に向けていよいよ、なりふり構わぬ行動に出てきた。米メディア「トータルプロスポーツ」は２９日（日本時間３０日）、「『まだ仕事がない』――トレバー・バウアー、ＭＬＢで無給でプレーすることを申し出る」との記事を配信した。ポッドキャスト番組「Ｄｏｎ’ｔ＠ＭｅｗｉｔｈＤａｎＤａｋｉｃｈ」に出演した