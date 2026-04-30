【モデルプレス＝2026/04/30】タレントの團遥香が4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。おもてなし料理のショットを公開した。【写真】父は有名建築家 元「ZIP！」美人リポーター「大量の焼売美味しそう」せいろを使ったおもてなし料理◆團遥香、おもてなし料理公開團はストーリーズの機能でファンからの質問に答える形で投稿。「旦那さんのチームメイトが来たりしてると思うけど、おもてなし？料理知りたい」という質問に