【モデルプレス＝2026/04/30】元SKE48の石田安奈が4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。妊娠8ヶ月の姿を公開し、話題となっている。【写真】セレブ生活話題の元SKE「3人目が圧倒的にお腹出てるし辛い」妊娠8ヶ月のふっくらお腹◆石田安奈、妊娠8ヶ月のふっくらお腹を公開石田は「妊娠8ヶ月 3人目が圧倒的にお腹出てるし辛い！笑」とつづり、鏡越しに撮った動画を投稿。トップスから出ているふっくらしたお腹を優しく撫で